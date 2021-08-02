Точную причину падения дерева установит следствие. Однако предварительно известно, что оно могло упасть вследствие удара молнии.

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Дерево, упавшее на пару, было здоровым

Начальник управления экологии и природных ресурсов Львовского горсовета Александра Сладкова рассказала, что обследования деревьев в Стрыйском парке проводят систематически.

"В парке есть примерно 6 тысяч деревьев, и когда у персонала парка есть подозрения на аварийность какого-то дерева, то они обращаются в управление экологии, чтобы провести комиссионное обследование", – отметила чиновница.

По ее словам, на молодую пару упал клен остролистный. Таких деревьев в парке есть примерно 30%. Сладкова добавила, что утром 2 августа она была на месте трагедии и осматривала эту территорию.

Визуальный осмотр показал, что стволовых повреждений это дерево не имело, от него отвалилась ветка на высоте 7 – 10 метров, поэтому увидеть подобный дефект сложно. На дереве нет признаков гниения,

– рассказала чиновница.

Точные причины падения дерева установит следствие.

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Дерево могло упасть вследствие удара молнии

По словам Сладковой, рядом с упавшим на пару кленом было дерево с очень специфическими повреждениями – оно будто разлетелось вдребезги.

"Оно росло возле клена, и тоже повредило соседнюю скамейку. Предполагаю, что это дерево было разрушено молнией. То есть молния попала в него и это могло привести к падению деревьев вокруг, в том числе и к повреждениям клена", – отметила чиновник.

Она добавила, что в других частях парка поврежденных деревьев нет. Они есть только в той части, где произошла трагедия.

По информации ZAXID.NET администрация Стрыйского парка просит львовян не посещать его в течение суток. Сейчас специалисты ликвидируют там последствия непогоды.

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