На парастас прийшли родичі, друзі та вчителі дівчини. Біля церкви чергувала карета швидкої.
До теми Обійнялися і хотіли перечекати бурю, – очевидиця про смерть молодої пари у Львові
У Львові попрощались із загиблою під час буревію дівчиною
Прощання з 18-річною Мартою, яка загинула у Стрийському парку під час негоди, відбулось 3 серпня. На парастас прийшли безліч людей – знайомі, родичі, друзі та вчителі дівчини. Вона була напівсиротою та єдиною донькою у матері. Прощання було надзвичайно важким, тож біля церкви весь час чергували медики.
Дівчина у 2020 році закінчила Сихівський ліцей. Вона мріяла стати майстром зачісок. Класна керівниця загиблої згадує про неї з неймовірним теплом.
Марта на стільки була сонячна, світла, добра дитина. Вона вчилася на перукаря і казала, що, якщо навчиться, то зробить мені гарну зачіску,
– розповіла вчителька.
Поховали Марту в Лисиничах, поруч із могилою її батька.
Коротко про загибель пари у Стрийському парку
- У Львові 1 серпня під час грози у Стрийському парку на молоду пару впало дерево.
- 20-річний курсант Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та його 18-річна дівчина загинули.
- У пари в той день було побачення. Хлопець купив букет та запропонував дівчині зустрічатись.
- Очевидиця події розповіла, що закохані сиділи під парасолею, обійнявшись. Вони хотіли перечекати буревій.
- У Львівській міськраді розповіли, що дерево могло впасти через удар блискавки, адже воно було візуально здоровим.
- На трагедію відреагував міський голова Андрій Садовий. Він закликав львів'ян не легковажити та серйозно ставитись до штормових попереджень.