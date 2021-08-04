На щастя, медикам вдалось вилікувати маленького пацієнта. Його вже виписали додому.
До теми У парку на 7-річного львів'янина впало дерево: він потрапив у реанімацію
Хлопчику зробили операцію
Головний лікар міської дитячої лікарні Дмитро Квіт розповів, що у 7-річного хлопчика, на якого впало дерево під час прогулянки, лікарі діагностували проломані череп, щелепу та гомілку. Він отримав черепно-мозкову травму. Дитина перебувала у лікарні майже місяць. Маленького пацієнта виписали з лікарні 13 липня.
На щастя, гострих наслідків від перенесення черепно-мозкової травми не було. Ми дали всі необхідні рекомендації, тож надалі за ним буде спостерігати невропатолог за місцем проживання,
– зазначив лікар.
За словами лікаря, хлопчику провели операцію з реконструкції кісток обличчя. Він швидко одужав завдяки особливостям дитячого організму. Однак у дорослому віці подібні травми протікають значно важче.
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Коротко про те, як на дитину впало дерево
- На вулиці Горбачевського 18 червня під час прогулянки у парковій зоні Цитаделі на 7-річного хлопчика впала гілка від дерева.
- Його госпіталізували у реанімацію міської дитячої клінічної лікарні. Маленький пацієнт перебував у важкому стані.
- У Галицькій райадміністрації розповіли, що дерево, яке впало на дитину, було велике і трухляве.
- Однак наразі невідомо, чи саме комунальники повинні відповідати за цей інцидент, адже на території є багато приватних ділянок.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "службову недбалість".