Який вигляд мають квартири у Львові, які пропонують в оренду за 5 тисяч гривень у місяць і нижче, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу OLX.ua.

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Оренда квартир до 5 тисяч гривень

Оголошень про оренду квартир у Львові з цінами до 5 тисяч не надто багато. Однак такі пропозиції все ж можна знайти.

Наприклад, за 4 тисячі гривень можна орендувати однокімнатну квартиру у Франківському районі. До центру міста – 15 хвилин пішки. Загальна площа помешкання – 40 квадратних метрів. У ньому є меблі та побутова техніка. Автор оголошення зазначив, що відповідна ціна – за одну людину, а у квартирі можуть проживати декілька.

Також за 4 тисячі гривень в оренду пропонують однокімнатну квартиру у Франківському районі. У ній є пічне опалення, лічильники. Бонусом є прибудинкова територія. За такі ж гроші можна винайняти й помешкання у Шевченківському районі з площею у 19,4 квадрата. Там пропонують кімнату у форматі окремої квартири, без господаря. Є окремий туалет з умивальником, однак спільна ванна та кухня.

За 4,3 тисячі гривень в оренду здають квартиру у царському будинку в Шевченківському районі. До центру міста – 10 хвилин пішки. Площа житла – 25 квадратів. У ньому зробили косметичний ремонт, є меблі та побутова техніка. Однак є й певні обмеження – власник не бажає здавати квартиру людям, які мають котів, а щодо сімейних пар зазначив, що "краще без дітей".

Квартиру готельного типу у Сихівському районі пропонують в оренду за 4,5 тисячі гривень. Її площа – 25 квадратів. Помешкання має ремонт, меблі. Однак там немає класичної кухні, є мінімальна побутова на рецепції – мікрохвильова, холодильник, пральна машинка загального користування. І ще одна особливість помешкання – його орендарем бачать тільки чоловіка.

За 5 тисяч гривень можна орендувати однокімнатну квартиру у Шевченківському районі. Квартира без ремонту, однак її стан житловий. Спального місця, холодильника та правильної машини немає, однак їх можна купити в рахунок орендної плати. За таку ж ціну в цьому ж районі пропонують житло з косметичним ремонтом та всім необхідним для проживання.

Серед варіантів за 5 тисяч є навіть однокімнатний будинок у Франківському районі з меблями та побутовою технікою.

Який вигляд мають квартири й будинок за 5 тисяч гривень: Фото OLX.ua

Яка середня вартість оренди квартири у Львові

Відповідно до даних ЛУН у березні середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові – 17 тисяч гривень, що на 9% менше, ніж було пів року тому. Винайняти двокімнатну квартиру коштує 20 тисяч гривень (ціни зросли на 1% за останні пів року), трикімнатну – 23,1 тисячі гривень (зростання також 1%).