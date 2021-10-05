Во львовскую больницу на вертолете эвакуировали 3-месячного младенца

Во львовскую городскую детскую больницу 4 октября на вертолете доставили 3-месячного младенца. Это первый на Львовщине случай использования аэромедицинской эвакуации для ребенка.

Младенец попал в реанимацию. Сейчас врачи обследуют ребенка.

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Младенца доставили в больницу на вертолете

Во львовскую городскую детскую больницу 4 октября из Каменки-Бугской доставили на вертолете 3-месячного младенца. У ребенка диагностировали судорожный синдром. Маленького пациента сразу направили в реанимацию.

Заместитель главного врача больницы Роман Герега рассказал, что, по предварительной информации врачей, у ребенка внезапно возникли судороги, которых никогда раньше не было. Сейчас специалисты медучреждения тщательно обследуют младенца, чтобы установить причину их возникновения.

Коротко об аэромедицинской эвакуации на Львовщине

На Львовщине 1 октября восстановили аэромедицинскую эвакуацию тяжелобольных пациентов.

Нацполиция передала Львовскому областному центру экстренной медицины и медицины катастроф вертолет Airbus Helicopters Н145.

Он теперь постоянно будет находиться на Львовщине.

Вертолет оснащен медицинским оборудованием, необходимым для экстренной эвакуации тяжелобольных пациентов.

К концу 2021 года на финансирование проекта в области выделили примерно 15 миллионов гривен.

Ранее на Львовщине для аэромедицинской эвакуации временно использовали вертолет ГСЧС.

Его в начале июня забрали на сервисное обслуживание.

После этого почти 4 месяца аэромедицинскую эвакуацию на Львовщине не осуществляли.

С апреля 2021 года, с тех пор как на Львовщине действует пилотный проект аэромедицинской эвакуации, во львовские больницы из отдаленных районов области доставили на вертолете 9 взрослых пациентов, преимущественно с инсультами. Младенца на вертолете транспортировали впервые.