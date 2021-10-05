До львівської лікарні гелікоптером евакуювали 3-місячне немовля
Джерело:ZAXID.NET
До львівської міської дитячої лікарні 4 жовтня гелікоптером доставили 3-місячне немовля. Це перший на Львівщині випадок використання аеромедичної евакуації для дитини.
Немовля потрапило в реанімацію. Наразі лікарі обстежують дитину.
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Немовля доставили у лікарню вертольотом
До львівської міської дитячої лікарні 4 жовтня з Кам’янки-Бузької доставили гелікоптером 3-місячне немовля. У дитини діагностували судомний синдром. Маленького пацієнта відразу скерували в реанімацію.
Заступник головного лікаря лікарні Роман Герега розповів, що, за попередньою інформацією лікарів, у малюка раптово виникли судоми, яких ніколи раніше не було. Наразі фахівці медзакладу ретельно обстежують немовля, щоб встановити причину їхнього виникнення.Зауважте! З квітня 2021 року, відколи на Львівщині діє пілотний проєкт аеромедичної евакуації, до львівських лікарень з віддалених районів області доставили гелікоптером 9 дорослих пацієнтів, переважно з інсультами. Немовля вертольотом транспортували вперше.
Коротко про аеромедичну евакуацію на Львівщині
- На Львівщині 1 жовтня відновили аеромедичну евакуацію важкохворих пацієнтів.
- Нацполіція передала Львівському обласному центру екстреної медицини та медицини катастроф гелікоптер Airbus Helicopters Н145.
- Він тепер постійно перебуватиме на Львівщині.
- Вертоліт оснащений медичним обладнанням, необхідним для екстреної евакуації важкохворих пацієнтів.
- До кінця 2021 року на фінансування проєкту в області виділили приблизно 15 мільйонів гривень.
- Раніше на Львівщині для аеромедичної евакуації тимчасово використовували гелікоптер ДСНС.
- Його на початку червня забрали на сервісне обслуговування.
- Після цього майже 4 місяці аеромедичну евакуацію на Львівщині не здійснювали.