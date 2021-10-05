До львівської лікарні гелікоптером евакуювали 3-місячне немовля

5 жовтня 2021 , 13:27
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Джерело:

ZAXID.NET

До львівської міської дитячої лікарні 4 жовтня гелікоптером доставили 3-місячне немовля. Це перший на Львівщині випадок використання аеромедичної евакуації для дитини.

Немовля потрапило в реанімацію. Наразі лікарі обстежують дитину.

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Немовля доставили у лікарню вертольотом

До львівської міської дитячої лікарні 4 жовтня з Кам’янки-Бузької доставили гелікоптером 3-місячне немовля. У дитини діагностували судомний синдром. Маленького пацієнта відразу скерували в реанімацію.

Заступник головного лікаря лікарні Роман Герега розповів, що, за попередньою інформацією лікарів, у малюка раптово виникли судоми, яких ніколи раніше не було. Наразі фахівці медзакладу ретельно обстежують немовля, щоб встановити причину їхнього виникнення.

Зауважте! З квітня 2021 року, відколи на Львівщині діє пілотний проєкт аеромедичної евакуації, до львівських лікарень з віддалених районів області доставили гелікоптером 9 дорослих пацієнтів, переважно з інсультами. Немовля вертольотом транспортували вперше.

Коротко про аеромедичну евакуацію на Львівщині

  • На Львівщині 1 жовтня відновили аеромедичну евакуацію важкохворих пацієнтів.
  • Нацполіція передала Львівському обласному центру екстреної медицини та медицини катастроф гелікоптер Airbus Helicopters Н145.
  • Він тепер постійно перебуватиме на Львівщині.
  • Вертоліт оснащений медичним обладнанням, необхідним для екстреної евакуації важкохворих пацієнтів.
  • До кінця 2021 року на фінансування проєкту в області виділили приблизно 15 мільйонів гривень.
  • Раніше на Львівщині для аеромедичної евакуації тимчасово використовували гелікоптер ДСНС.
  • Його на початку червня забрали на сервісне обслуговування.
  • Після цього майже 4 місяці аеромедичну евакуацію на Львівщині не здійснювали.
Автор: Ольга Котів