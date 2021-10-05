До львівської лікарні гелікоптером евакуювали 3-місячне немовля

До львівської міської дитячої лікарні 4 жовтня гелікоптером доставили 3-місячне немовля. Це перший на Львівщині випадок використання аеромедичної евакуації для дитини.

Немовля потрапило в реанімацію. Наразі лікарі обстежують дитину.

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Немовля доставили у лікарню вертольотом

До львівської міської дитячої лікарні 4 жовтня з Кам’янки-Бузької доставили гелікоптером 3-місячне немовля. У дитини діагностували судомний синдром. Маленького пацієнта відразу скерували в реанімацію.

Заступник головного лікаря лікарні Роман Герега розповів, що, за попередньою інформацією лікарів, у малюка раптово виникли судоми, яких ніколи раніше не було. Наразі фахівці медзакладу ретельно обстежують немовля, щоб встановити причину їхнього виникнення.

Коротко про аеромедичну евакуацію на Львівщині

На Львівщині 1 жовтня відновили аеромедичну евакуацію важкохворих пацієнтів.

Нацполіція передала Львівському обласному центру екстреної медицини та медицини катастроф гелікоптер Airbus Helicopters Н145.

Він тепер постійно перебуватиме на Львівщині.

Вертоліт оснащений медичним обладнанням, необхідним для екстреної евакуації важкохворих пацієнтів.

До кінця 2021 року на фінансування проєкту в області виділили приблизно 15 мільйонів гривень.

Раніше на Львівщині для аеромедичної евакуації тимчасово використовували гелікоптер ДСНС.

Його на початку червня забрали на сервісне обслуговування.

Після цього майже 4 місяці аеромедичну евакуацію на Львівщині не здійснювали.

З квітня 2021 року, відколи на Львівщині діє пілотний проєкт аеромедичної евакуації, до львівських лікарень з віддалених районів області доставили гелікоптером 9 дорослих пацієнтів, переважно з інсультами. Немовля вертольотом транспортували вперше.