Не поделили дорогу: возле Львова мужчина обстрелял трактор соперника из-за участка

На Львовщине между мужчинами произошел конфликт из-за дороги на территории садового товарищества. Вдруг один из них начал стрелять в трактор соперника. К счастью, никто не пострадал.

Конфликт между мужчинами произошел 25 октября. Злоумышленник – житель села Солонка, а потерпевший проживал в селе Зубра.

Обратите внимание Под Днепром мужчина устроил стрельбу и скрылся на BMW: есть пострадавшие

Поссорились из-за дороги

В полицию поступило сообщение от 43-летнего тракториста о том, что 46-летний мужчина обстрелял его трактор. Как впоследствии выяснили полицейские, мужчины не поделили дорогу на территории одного из садоводческих товариществ в Солонке.

Полицейские изъяли у злоумышленника пистолет "Форт-17" и патроны к нему. Их отправили на экспертизу. Мужчину задержали и вскоре суд изберет ему меру пресечения.



На Львовщине мужчина во время конфликта стрелял в трактор соперника / Фото Нацполиции

Также правоохранители готовят задержанному подозрение за "хулиганство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и сотрудники Нацполиции во Львовской области.

Стрельба во Львове