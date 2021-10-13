Случай, который мог закончиться трагически, произошел днем ​​13 октября. Случайный очевидец сообщил о стрельбе в полицию.

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Стрельба в парке Франко

Ситуация произошла около 12 дня в одном из парков Львова недалеко от центра. Трое мужчин распивали алкоголь, а впоследствии достали пистолет и начали выпускать пули в воздух.

На вызов очевидца приехали патрульные. Нарушителями общественного порядка оказались 26-летний и 32-летний львовяне и 34-летний житель области. У последнего в кармане обнаружили пистолет.



Пистолет у мужчины в кармане

Всех стрелков забрали в участок для установления обстоятельств.

Стрельба в Украине: подобные случаи

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Полный текст публикации патрульной полиции Львовщины

Патрульные обнаружили в парке нетрезвых лиц, совершивших стрельбу

Сегодня, около 12 часов патрульные получили вызов в парк имени Ивана Франко. Заявитель сообщил, что неизвестные лица стреляют в воздух из предмета похожего на пистолет.

Экипаж 3 батальона немедленно приехал на место и обнаружил трех мужчин, которые распивали алкоголь на скамейке. Ими оказались 26 и 32-летние львовяне и 34-летний житель Львовской области.

Во время поверхностной проверки у последнего обнаружили пистолет. Неподалеку лежали гильзы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии лиц доставили в отдел полиции для установления обстоятельств.