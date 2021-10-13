Мужчина находился в Украине незаконно. Злоумышленника разоблачили патрульные и сотрудники Департамента контрразведки СБУ.

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Во Львове задержали турка, которого искал Интерпол

Контрразведка СБУ разоблачила во Львове гражданина Турции, который находится в международном розыске. На родине его подозревают в совершении особо тяжкого преступления, объединенного с угрозами жизни правоохранителю. По версии следствия, мужчина в составе преступной группы совершил разбой с использованием оружия.

По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности,

– рассказали в пресс-службе СБУ.

Галицкий районный суд Львова избрал мужчине меру пресечения. Его взяли под стражу для последующей экстрадиции в Турцию.

Смотрите видео, как СБУ задержала турка, которого искал Интерпол:

Коротко о последних подобных случаях в Украине