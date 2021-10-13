Мужчина находился в Украине незаконно. Злоумышленника разоблачили патрульные и сотрудники Департамента контрразведки СБУ.
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Во Львове задержали турка, которого искал Интерпол
Контрразведка СБУ разоблачила во Львове гражданина Турции, который находится в международном розыске. На родине его подозревают в совершении особо тяжкого преступления, объединенного с угрозами жизни правоохранителю. По версии следствия, мужчина в составе преступной группы совершил разбой с использованием оружия.
По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности,
– рассказали в пресс-службе СБУ.
Галицкий районный суд Львова избрал мужчине меру пресечения. Его взяли под стражу для последующей экстрадиции в Турцию.
Смотрите видео, как СБУ задержала турка, которого искал Интерпол:
Коротко о последних подобных случаях в Украине
- В Киеве правоохранители задержали болгарского наркоторговца Эвелина Банева-Брендо. Его с 2016 года искал Интерпол. Последний раз Банева-Брендо приговорили к 6 годам за решеткой за отмывание денег и незаконный сбыт наркотиков.
- В центре Львова 9 сентября задержали 42-летнего чеха, который также находился в международном розыске. Его подозревают в сексуальном насилии и вымогательстве.
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