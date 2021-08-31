Инцидент произошел на пункте пропуска "Краковец". Авто угнали еще в 2020 году.
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Поляк пытался пересечь границу на краденом авто
- 40-летний гражданин Польши пытался въехать в Украину через пункт пропуска "Краковец" на Toyota 2017 года выпуска.
- Во время проверки по базам данных Интерпола пограничники выяснили, что машина находится в международном розыске.
- Ее похитили еще в октябре 2020 года во Франции.
- Пограничники Львовского отряда сразу сообщили об этом инциденте Укрбюро Интерпола в Киеве.
Поляк хотел попасть в Украину на краденом авто / Фото Госпогранслужбы
Машину разыскивал Интерпол / Фото Госпогранслужбы
Авто угнали еще в 2020 году / Фото Госпогранслужбы