Инцидент произошел на пункте пропуска "Краковец". Авто угнали еще в 2020 году.

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Поляк пытался пересечь границу на краденом авто

40-летний гражданин Польши пытался въехать в Украину через пункт пропуска "Краковец" на Toyota 2017 года выпуска.

Во время проверки по базам данных Интерпола пограничники выяснили, что машина находится в международном розыске.

Ее похитили еще в октябре 2020 года во Франции.

Пограничники Львовского отряда сразу сообщили об этом инциденте Укрбюро Интерпола в Киеве.



Поляк хотел попасть в Украину на краденом авто / Фото Госпогранслужбы



Машину разыскивал Интерпол / Фото Госпогранслужбы



Авто угнали еще в 2020 году / Фото Госпогранслужбы