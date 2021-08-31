Інцидент трапився на пункті пропуску "Краківець". Авто викрали ще у 2020 році.
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Поляк намагався перетнути кордон на краденому авто
- 40-річний громадянин Польщі намагався в'їхати в Україну через пункт пропуску "Краківець" на Toyota 2017 року випуску.
- Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з'ясували, що автівка перебуває в міжнародному розшуку.
- Її викрали ще в жовтні 2020 року у Франції.
- Прикордонники Львівського загону одразу повідомили про цей інцидент Укрбюро Інтерполу в Києві.
Поляк хотів потрапити в Україну на краденому авто / Фото Держприкордонслужби
Автівку розшукував Інтерпол / Фото Держприкордонслужби
Авто викрали ще у 2020 році / Фото Держприкордонслужби