Неадекватный мужчина угрожал пистолетом во львовской мэрии: фото с места происшествия

Во львовской ратуше правоохранители задержали неадекватного мужчину. Он размахивал пистолетом и имел при себе наркотики.

Нарушителя задержали сотрудники полиции охраны Львовской области. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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Во львовской ратуше задержали вооруженного мужчину

На главный пульт централизованного наблюдения центра технической охраны 17 декабря поступил сигнал "Тревога" из помещения Львовского горсовета. На площадь Рынок немедленно прибыли полицейские.

Во время обследования они задержали неадекватного мужчину. Правоохранители установили, что нарушитель зашел в мэрию и начал размахивать предметом, похожим на пистолет.

Мужчина размахивал пистолетом в ЛГС / Фото УПО Львовской области

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У мужчины нашли наркотики

Во время осмотра правоохранители нашли у молодого человека измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотики. Задержанным оказался 26-летний львовянин.

Сотрудники полиции охраны вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства инцидента. Вскоре нарушителя привлекут к ответственности.

У нарушителя нашли сверток с наркотиками / Фото УПО Львовской области

Делом занимается полиция / Фото УПО Львовской области