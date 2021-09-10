Обе почки не работали: львовские хирурги сделали успешную трансплантацию 14-летней девушке

Во Львове провели успешную трансплантацию почки 14-летней девочке. Донором органа стал отец пациентки.

В этом году это уже вторая трансплантация почки ребенку. Сейчас и реципиент, и донор чувствуют себя хорошо.

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Во Львове девочке пересадили почку

В западноукраинском специализированном детском медицинском центре провели трансплантацию 14-летней львовянке, у которой собственные почки не работали. Донором органа стал ее отец. Эта трансплантация стала второй в 2021 году. Первую операцию провели 20 апреля 2021 года 13-летней львовянке. Тогда донором почки также был папа ребенка.

Трансплантацию почки 14-летней девочке провели 31 августа. Однако сообщили о ней лишь 10 сентября, когда окончательно убедились, что все показатели у реципиента находятся в норме.

По словам медиков, технически проводить трансплантацию почки ребенку сложнее, ведь донором органа есть взрослый и размер его почки больше детской. Это создает трудности в имплантации почки в брюшную полость. Кроме этого, диаметр почечных сосудов у детей всегда меньше, чем у взрослых, поэтому их труднее пришить. Также маленькие пациенты дольше проходят послеоперационное восстановление.

Отныне врачи Западноукраинского специализированного детского медцентра будут проводить трансплантации на постоянной основе. Ведь 11 августа центр включили в пилотный проект Минздрава по трансплантации органов. Пересадку почки детям на западе Украины проводят только во Львове.



Медики провели успешную трансплантацию почки ребенку / Фото ЗУСДМЦ

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У пациентки не работали обе почки

У 14-летней львовянки, которой сделали трансплантацию, врачи диагностировали хроническое заболевание почек. Они у девочки совсем не работали. С ноября 2020 года она находилась на гемодиализе. Трижды в неделю ребенку очищали организм с помощью аппарата "искусственная почка".

Трансплантацию почки ребенку проводили команды врачей нашего Центра и Львовской областной клинической больницы. Операция прошла успешно: состояние и реципиентки, и донора в норме. Ребенок возвращается к нормальной полноценной жизни,

– рассказал директор Центра Андрей Синюта.

В операционную бригаду, которая проводила пересадку почки, вошли детский нефролог Роман Андруневич, детские хирурги Андрей Кузик и Светозар Халак, анестезиолог Роман Собко. В команду врачей Львовской областной клинической больницы вошли хирурги-трансплантологи, которые имеют большой опыт по пересадке почек – профессор Игорь Кобза, доцент Ростислав Жук, Роман Савронь, Даниил Федоров и анестезиолог Роман Михальчук.

"Состояние девочки после пересадки почки – нормальное. Показатели в норме, ребенок ходит, чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы. В понедельник, 13 сентября, девочка пойдет домой", – отметил Роман Андруневич.

По словам врача, в этом году в центре планируют провести еще как минимум 2 пересадки: 6-летнему мальчику из Львовщины и 4-летнему мальчику с Ивано-Франковщины. Сейчас в медучреждении проводят трансплантации почек детям от семейного донора, а впоследствии планируют проводить и от посмертного.

Андруневич отметил, что только на Львовщине есть 27 детей, которым нужна пересадка почки. Примерно столько же малышей есть и в других областях на западе Украины.

Такие операции для пациентов – бесплатные, ведь за нее больнице платит государство. За рубежом трансплантации почек для украинцев стоят более 60 тысяч евро.