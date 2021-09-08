Валерия Насонова родилась во Львове. Сейчас она живет в городе Бадалона в Испании.

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Школьница из Испании отдала свои волосы онкобольной девочке

Волонтер Ульяна Флишко рассказала, что 12-летняя Валерия Насонова из Испании пожертвовала своими волосами ради шестилетней Златославы Буняк со Львовщины. У девочки диагностировали онкологическое заболевание.

Этот жест милосердия девочка, родом из Львова, сделала с целью помочь ребенку, которому трудно переживать лечение химиотерапией. В свою очередь, к нам обратилась мама 6-летней Буняк Златославы, у которой диагностировали остеосаркому левой бедренной кости,

– отметила волонтер.



Девочка отдала свои волосы онкобольному ребенку / Фото Ульяны Флишко

Больная девочка нуждается в длительном лечении

Сейчас Златославе Буняк нужна помощь, так как лечение очень дорогостоящее и длительное. Перенеся несколько сеансов химиотерапии, ребенок потерял свои волосы.

"Густые волосы маленькой благодетельницы из Испании будут переданы с целью изготовления парика для Златославы!", – добавила Флишко.

По информации "РБК-Украина", после того, как волонтер опубликовала свой пост, откликнулись мастера Любовь Возняк и Диана Гайворонюк, которые согласились изготовить парик для девочки.

Заметьте! Волонтеры и родные девочки просят помочь собрать деньги на ее лечение. Реквизиты мамы ребенка Буняк Кристины: 5168 7554 6084 3606.



6-летняя девочка нуждается в длительном лечении / Фото Ульяны Флишко



Мастера сделают из волос школьницы парик / Фото Ульяны Флишко

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Текст сообщению Ульяны Флишко:

12-летняя Насонова Валерия из Бадалона (Испания) обрезала косы, чтобы подарить волосы онкобольной девочке в Украине

Этот жест милосердия девочка, родом из Львова, сделала с целью помочь ребенку, которому трудно переживать лечения химиотерапией.

В свою очередь, к нам обратилась мама 6-летней Буняк Златославы, которой диагностировали остеосаркому левой бедренной кости. Сейчас ребенку нужна помощь, так как лечение дорогостоящее и длительное.

Более того, перенеся несколько сеансов химиотерапии, Златочка потеряла свое волосики. Поэтому, густые волосы маленькой благодетельницы из Испании будут переданы с целью изготовления парика для Златославы!

Именно поэтому просим откликнуться парикмахеров, которые могут помочь с этим (изготовить парик)!

Отдельно призываю людей поддержать родителей Златославочки и перевести средства, так необходимые на спасение девочки!

Реквизиты мамы ребенка Буняк Кристины: 5168755460843606

Каждая гривна спасает жизнь!