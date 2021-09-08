Школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради онкохворої дівчинки з Львівщини

Валерія Насонова народилася у Львові. Зараз вона живе у місті Бадалони в Іспанії.

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Школярка з Іспанії віддала своє волосся онкохворій дівчинці

Волонтерка Уляна Флишко розповіла, що 12-річна Валерія Насонова з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради шестирічної Златослави Буняк зі Львівщини. У дівчинки діагностували онкологічне захворювання.

Цей жест милосердя дівчинка, родом зі Львова, зробила з метою допомогти дитині, якій важко переживати лікування хімієтерапією. Своєю чергою, до нас звернулася мама 6-річної Буняк Златослави, якій діагностували остеосаркому лівої стегнової кістки,

– зазначила волонтерка.



Дівчинка віддала своє волосся онкохворі дитині / Фото Уляни Флишко

Хвора дівчинка потребує тривалого лікування

Наразі Златославі Буняк потрібна допомога, адже лікування є дуже дорогим та тривалим. Перенісши кілька сеансів хімієтерапії, дитина втратила своє волосся.

"Відтак, густе волосся маленької благодійниці з Іспанії буде передано з метою виготовлення перуки для Златослави!", – додала Флишко.

За інформацією "РБК-Україна", після того, як волонтерка опублікувала свій допис, відгукнулися майстрині Любов Возняк і Діана Гайворонюк, які погодилися виготовити перуку для дівчинки.

Зауважте! Волонтери та рідні дівчинки просять допомогти зібрати гроші на її лікування. Реквізити мами дитини Буняк Христини: 5168 7554 6084 3606.



6-річна дівчинка потребує тривалого лікування / Фото Уляни Флишко



Майстрині зроблять з волосся школярки перуку / Фото Уляни Флишко

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Текст допису Уляни Флишко:

12-річна Насонова Валерія із Бадалони (Іспанія) обітнула коси, щоби подарувати волосся онкохворій дівчинці в Україні

Цей жест милосердя дівчинка, родом зі Львова, зробила з метою допомогти дитині, якій важко переживати лікування хімієтерапією.

Своєю чергою, до нас звернулася мама 6-тирічної Буняк Златослави, якій діагностували остеосаркому лівої стегнової кістки. Зараз дитині потрібна поміч, бо лікування є дороговартісним і тривалим.

Ба більше, перенісши кілька сеансів хімієтерапії, Златочка втратила своє волоссячко. Відтак, густе волосся маленької благодійниці з Іспанії буде передано з метою виготовлення перуки для Златослави!

Саме тому просимо відгукнутися перукарів, які можуть нам допомогти з цим (виготовити перуку)!

Окремо закликаю людей підтримати батьків Златославочки та переказати кошти, такі необхідні на порятунок дівчинки!

Реквізити мами дитини Буняк Христини: 5168755460843606

Кожна гривня рятує життя!