Оскорблял, унижал и угрожал: на Львовщине суд наказал мужчину, который издевался над матерью
Источник:Львовская облпрокуратура
Суд вынес приговор 41-летнему мужчине за домашнее насилие. Он систематически оскорблял и угрожал собственной матери.
Женщина боялась за свое здоровье и жизнь. Поэтому она обратилась за помощью к правоохранителям.
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Суд наказал мужчину за издевательства над матерью
На Львовщине завершили судебное разбирательство в отношении 41-летнего жителя Стрыйщины. Мужчину обвиняли в совершении домашнего насилия.
Правоохранители установили, что он систематически оскорблял и унижал собственную 64-летнюю мать. В частности, пьяный обвиняемый часто ругался и угрожал женщине. Пострадавшая боялась за собственную безопасность. Кроме этого, такие действия сына очень ее угнетали.
Суд поддержал позицию прокуроров и признал мужчину виновным. Обвиняемому назначили наказание – 6 месяцев за решеткой.
Последние случаи домашнего насилия на Львовщине
- Львовские правоохранители 9 октября задержали 38-летнего мужчину. По информации следствия, он избил и задушил собственную мать.
- Сиховский райсуд вынес приговор львовянке, которая систематически издевалась над своей свекровью. Она оскорбляла и угрожала женщине с инвалидностью.
- В Самборе больной шизофренией мужчина задушил собственную мать. Полицейские нашли тело женщины в ее квартире во время спецоперации.
- В Новом Роздоле 10 августа задержали 44-летнего мужчину. Он убил своего родного брата, а затем позвонил в полицию.