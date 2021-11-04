Ображав, принижував та погрожував: на Львівщині суд покарав чоловіка, який знущався з матері
Джерело:Львівська облпрокуратура
Суд виніс вирок 41-річному чоловікові за домашнє насильство. Він систематично ображав та погрожував власній матері.
Жінка боялась за своє здоров'я та життя. Тож вона звернулась за допомогою до правоохоронців.
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Суд покарав чоловіка за знущання з матері
На Львівщині завершили судовий розгляд щодо 41-річного жителя Стрийщини. Чоловіка обвинувачували у вчиненні домашнього насилля.
Правоохоронці встановили, що він систематично ображав та принижував власну 64-річну матір. Зокрема, п'яний обвинувачений часто лаявся та погрожував жінці. Постраждала боялася за власну безпеку. Окрім цього, такі дії сина дуже її пригнічували.
Суд підтримав позицію прокурорів та визнав чоловіка винним. Обвинуваченому призначили покарання – 6 місяців за ґратами.
Останні випадки домашнього насильства на Львівщині
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