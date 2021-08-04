От удара перевернулся на крышу: пьяный львовянин без прав совершил тройное ДТП – фото

Львовские патрульные 3 августа остановили пьяного водителя Opel Astra без водительского удостоверения. На него вынесли постановление и отпустили домой. Уже через полтора часа он совершил тройное ДТП и перевернулся на крышу.

Мужчина отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения. Однако патрульные заметили, что он все-таки был пьян.

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У пьяного львовянина не было водительского удостоверения

Примерно в 22:00 на улице Городоцкой патрульные остановили автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Полицейские заметили, что 36-летний львовянин был пьян. Однако от проверки он отказался.

Правоохранители выяснили, что мужчину лишили права управления транспортными средствами.

На него составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения дважды в течение года.

Также на водителя вынесли постановление за "вождение лицом, лишенным такого права".

Поскольку львовянина остановили возле его дома, он закрыл свою машину и ушел.



Мужчину остановили за нарушение ПДД / Фото патрульной полиции Львовщины

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Мужчина совершил тройное ДТП

Через полтора часа патрульные получили вызов о ДТП на улице Головатого. Там водитель Opel Astra не придерживался бокового интервала и столкнулся с Volkswagen и припаркованным автомобилем Skoda. От удара авто виновника аварии перевернулось на крышу.

Приехав на место происшествия, патрульные поняли, что ДТП вызвал мужчина, которого они уже останавливали. Львовянин опять отказался от проверки на состояние опьянения. На него выписали аналогичные админматериалы и протокол за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".



Пьяный львовянин вызвал тройное ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины



От удара машина перевернулась на крышу / Фото патрульной полиции Львовщины