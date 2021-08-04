ДТП произошло вблизи села Цеперов Львовского района. По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением.

К теме Погиб на месте: во Львове 23-летний водитель Porsche влетел в грузовик – фото

На трассе Киев – Чоп разбился водитель Mercedes

Примерно в 8:30 на трассе Киев – Чоп 49-летний водитель Mercedes S350, житель Золочевского района, двигался в направлении Львова.

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии водитель получил тяжелые травмы.

Он погиб на месте происшествия до приезда медиков.



Mercedes вылетел в кювет / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить точные причины и обстоятельства аварии.

Заметьте Девочка осталась полной сиротой: умер еще один участник ДТП по вине племянника экс-мэра Сколе