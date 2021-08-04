Вилетів у кювет: на трасі Київ – Чоп трагічно загинув водій Mercedes – фото

ДТП трапилась поблизу села Цеперів Львівського району. За інформацією правоохоронців, водій не впорався з керуванням.

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На трасі Київ – Чоп розбився водій Mercedes

Приблизно о 8:30 на трасі Київ – Чоп 49-річний водій Mercedes S350, житель Золочівського району, рухався у напрямку Львова.

Чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Внаслідок аварії водій отримав важкі травми.

Він загинув на місці події до приїзду медиків.



Mercedes вилетів у кювет / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити точні причини та обставини аварії.

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