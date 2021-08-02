В автівці їхала уся родина. Вони повертались додому з відпочинку в Карпатах.
Актуально На Львівщині розбилася сім'я з Вінниччини: ДТП спричинив племінник ексмера Сколе, – ЗМІ
Помер ще один постраждалий у ДТП з вини племінника ексмера Сколе
У лікарні 1 серпня помер 34-річний батько двох дітей Максим Комар. Неподалік Сколе 20 липня він разом зі своєю сім'єю потрапив у ДТП. Внаслідок зіткнення загинули його дружина та 10-річний син. Смертельну аварію спричинив 24-річний племінник ексмера Сколе Роман Кашаник.
У Стрийській ЦРЛ розповіли, що Комар майже 2 тижні перебував у медзакладі з важкою черепно-мозковою травмою. Він помер, не приходячи до тями. Наразі у міській дитячій лікарні Львова медики борються за життя його 7-річної доньки. Внаслідок ДТП вона отримала важкі травми, однак, на щастя, загрози життю дівчинки немає.
Зауважте Загинули жінка та маленький хлопчик: на трасі Київ – Чоп трапилась моторошна ДТП – фото
Коротко про ДТП на трасі Київ – Чоп
- Водій Opel Vectra на трасі Київ – Чоп поблизу міста Сколе 20 липня спричинив моторошну ДТП.
- 24-річний Роман Кашаник, племінник ексмера Сколе Володимира Москаля, вилетів на зустрічну та врізався у Mazda 6, у якій їхала сім'я з Вінниччини. Родина поверталася з відпочинку у Карпатах.
- Унаслідок аварії 36-річна жінка загинула на місці. У лікарні помер її 10-річний син.
- 34-річного батька та 7-річну доньку госпіталізували у важкому стані.
- Кашаник також потрапив до лікарні. Загрози його життю немає.
- Місцеві медики встановили, що під час аварії він перебував у стані сп'яніння. Однак поліція досі не оприлюднила висновків щодо цього.
- У справі призначили судово-токсикологічну експертизу, яка триватиме близько місяця.