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Актуально На Львівщині розбилася сім'я з Вінниччини: ДТП спричинив племінник ексмера Сколе, – ЗМІ

Помер ще один постраждалий у ДТП з вини племінника ексмера Сколе

У лікарні 1 серпня помер 34-річний батько двох дітей Максим Комар. Неподалік Сколе 20 липня він разом зі своєю сім'єю потрапив у ДТП. Внаслідок зіткнення загинули його дружина та 10-річний син. Смертельну аварію спричинив 24-річний племінник ексмера Сколе Роман Кашаник.

У Стрийській ЦРЛ розповіли, що Комар майже 2 тижні перебував у медзакладі з важкою черепно-мозковою травмою. Він помер, не приходячи до тями. Наразі у міській дитячій лікарні Львова медики борються за життя його 7-річної доньки. Внаслідок ДТП вона отримала важкі травми, однак, на щастя, загрози життю дівчинки немає.

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