Загиблого затисло в понівеченій автівці. Його деблокували рятувальники.
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Водій Porsche вилетів на зустрічку
- Приблизно о 00:30 на вулиці Замарстинівській 23-річний львів'янин за кермом Porsche Cayman виїхав на зустрічну смугу.
- Там він зіштовхнувся з вантажівкою Man TGM, якою керував 32-річний житель одного з сіл Стрийського району.
- Внаслідок аварії Porsche повністю розтрощило.
- Його водій отримав важкі травми та загинув на місці події.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС, поліції Львівщини та "Варта 1"
Правоохоронці проводять розслідування
На місці події працювали медики, рятувальники та правоохоронці. За інформацією ДСНС Львівщини, загиблого затисло у деформованому авто. Тож рятувальники відбуксирували вантажівку, щоб вивільнити Porsche, та деблокували львів'янина. До ліквідації наслідків аварії залучили 9 співробітників ДСНС та 3 одиниці спецтехніки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
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