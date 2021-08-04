Загиблого затисло в понівеченій автівці. Його деблокували рятувальники.

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Водій Porsche вилетів на зустрічку

Приблизно о 00:30 на вулиці Замарстинівській 23-річний львів'янин за кермом Porsche Cayman виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіштовхнувся з вантажівкою Man TGM, якою керував 32-річний житель одного з сіл Стрийського району.

Внаслідок аварії Porsche повністю розтрощило.

Його водій отримав важкі травми та загинув на місці події.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС, поліції Львівщини та "Варта 1"

Правоохоронці проводять розслідування

На місці події працювали медики, рятувальники та правоохоронці. За інформацією ДСНС Львівщини, загиблого затисло у деформованому авто. Тож рятувальники відбуксирували вантажівку, щоб вивільнити Porsche, та деблокували львів'янина. До ліквідації наслідків аварії залучили 9 співробітників ДСНС та 3 одиниці спецтехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

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