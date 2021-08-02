Аварія сталася 1 серпня біля села Софіївка у Луцькому районі. Легковик врізався у мікроавтобус на зустрічній смузі.

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ДТП сталася у туман

За кермом легковика BMW перебував 33-річний лучанин. За попередньою інформацією, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic. Ним керував 35-річний житель Харківської області.



На дорозі стояв туман

За словами очевидців, на дорозі був щільний туман, тож водій міг просто не помітити авто, що рухалося назустріч.

Внаслідок аварії постраждали обидва водії транспортних засобів та 5 пасажирів Renault Trafic. Їх усіх шпиталізували. У потерпілих черепно-мозкові травми, переломи та численні забої.



Мікроавтобус відкунуло на узбіччя

За фактом ДТП слідчі почали кримінальне провадження за статтею 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху.

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