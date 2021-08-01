Аварія трапилась 1 серпня. Поліцію викликав лікар швидкої допомоги.

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Через ДТП на Луганщині людей з травмами госпіталізували

Саме лікар повідомив, що на дорозі біля міста Кремінна сталося ДТП з постраждалими.

У поліції розповіли, що на місце аварії виїхали:

керівництво і слідчі Головного управління нацполіції;

а також слідчо-оперативна група Кремінської поліції.

Попередньо відомо, що зіткнулись саме автомобіль Toyota Camry та мікроавтобус Volkswagen. Однак наразі не повідомляють, хто був винуватцем ДТП.

В результаті аварії 9 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні,

– повідомили поліцейські.

Співробітники поліції та слідчі працюють на місці інциденту та встановлюють обставини ДТП. Також поліція вирішує питання про внесення відомостей до ЄРДР через порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспортом особами, які керують транспортними засобами.

Останні аварії в Україні: коротко