Авария произошла 1 августа. Полицию вызвал врач скорой помощи.
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Именно врач сообщил, что на дороге возле города Кременная произошло ДТП с пострадавшими.
В полиции рассказали, что на место аварии выехали:
- руководство и следователи Главного управления Нацполиции;
- а также следственно-оперативная группа Кременской полиции.
Предварительно известно, что столкнулись именно автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen. Однако пока не сообщают, кто был виновником ДТП.
В результате аварии 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу,
– сообщили полицейские.
Сотрудники полиции и следователи работают на месте инцидента и устанавливают обстоятельства ДТП. Также полиция решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
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