Пьяный иностранец подрезал львовянина во время застолья и сбежал в другую область

Правоохранители задержали 36-летнего иностранца. Он во время попойки едва не зарезал львовянина. Пострадавший попал в реанимацию.

После инцидента злоумышленник скрылся в другую область. Его поймали на вокзале в Новоград-Волынском.

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Иностранец напал с ножом на львовянина

Примерно в 21:30 14 октября правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Фурманской во Львове обнаружили мужчину с ножевым ранением. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 39-летний львовянин. В тот вечер он пришел в гости к своему знакомому. Во время пьянки у мужчины возник конфликт с еще одним гостем. Злоумышленник ударил львовянина ножом и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Правоохранители выяснили, что на мужчину напал 36-летний иностранец, который временно проживал во Львове.



Иностранец набросился с ножом на львовянина / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленника задержали в другой области

Ориентировку прислали во все территориальные подразделения полиции Львовщины и других областей. Вместе с коллегами из Ровненской области правоохранители выяснили, что злоумышленник успел переехать на Житомирщину. Примерно в 2:00 был задержан на вокзале Новоград-Волынский.

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Иностранцу грозит от 5 до 8 лет в тюрьме. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.