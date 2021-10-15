П'яний іноземець підрізав львів'янина під час застілля і втік в іншу область

Правоохоронці затримали 36-річного іноземця. Він під час пиятики ледь не зарізав львів'янина. Постраждалий потрапив у реанімацію.

Після інциденту зловмисник втік в іншу область. Його спіймали на вокзалі у Новоград-Волинському.

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Іноземець напав з ножем на львів'янина

Приблизно о 21:30 14 жовтня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Фурманській у Львові виявили чоловіка з ножовим пораненням. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 39-річний львів'янин. Того вечора він прийшов у гості до свого знайомого. Під час пиятики у чоловіка виник конфлікт з ще одним гостем. Зловмисник вдарив львів'янина ножем і втік.

Постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення. Правоохоронці з'ясували, що на чоловіка напав 36-річний іноземець, який тимчасово проживав у Львові.



Іноземець накинувся з ножем на львів'янина / Фото поліції Львівщини

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Зловмисника затримали в іншій області

Орієнтування надіслали в усі територіальні підрозділи поліції Львівщини та інших областей. Разом з колегами з Рівненщини правоохоронці з'ясували, що зловмисник встиг переїхати на Житомирщину. Приблизно о 2:00 його затримали на вокзалі міста Новоград-Волинський.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Іноземцеві загрожує від 5 до 8 років у в'язниці. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.