Пьяный львовский реабилитолог разбил 4 полицейских авто и помочился под отделом

Во Львове пьяный реабилитолог Дмитрий Мосенко разбил куском бетона 4 автомобиля полиции и помочился напротив участка. Суд решил наказать нарушителя.

Инцидент произошел возле Львовского районного отдела полиции на улице Кучера. Подсудимый полностью признал свою вину.

К теме Обиженный после ссоры львовянин сбросил порно-фото своей девушки в чат ОСМД

Пьяный реабилитолог разбил 4 служебных авто

В судебном приговоре говорится, что 23 августа Дмитрий Мосенко пьянствовал в общежитии со своими друзьями. Вскоре между мужчинами возник конфликт. Примерно в 1: 00 правоохранители доставили Мосенко в полицейский участок.

Когда мужчину отпустили, он начал громко ругаться и справил естественную нужду напротив отдела полиции. После этого Мосенко схватил кусок бетона, который лежал на тротуаре, и бросил его в лобовое стекло служебного автомобиля полиции Toyota Avensis.

Затем львовянин поднял кусок бетона и бросил в правое переднее стекло полицейской машины Renault Kangoo, а затем еще и в лобовое стекло служебного ВАЗ-2107 и заднее стекло Renault Duster. Общую сумму ущерба оценили в 24,32 тысячи гривен.

Интересно Украл авто и прятался в туалете: вооруженный мужчина ворвался в чужую квартиру в Днепре

Суд наказал нарушителя

Во время судебного заседания 30 сентября Мосенко рассказал, что ему очень стыдно за свои действия. Мужчина отметил, что он не помнит, почему решил разбить служебные автомобили полиции, ведь в тот момент был пьяным. Он также заявил, что уже полностью возместил материальный ущерб.

Судья Шевченковского суда Василий Кавацюк признал Мосенко виновным в хулиганстве. Мужчине назначили 17 тысяч гривен штрафа. По украинскому законодательству, львовянин еще может обжаловать это решение суда в апелляции.

Дмитрий Мосенко работает физическим терапевтом в учебно-медицинском центре "Твое здоровье". Шевченковский райсуд 15 сентября также оштрафовал мужчину на 119 гривен за то, что он ругался и вел себя агрессивно возле жилого дома на улице Под Голоском. Этот инцидент тоже случился поздно вечером 23 августа.