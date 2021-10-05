П'яний львівський реабілітолог розбив 4 поліцейські авто та помочився під відділком

У Львові п'яний реабілітолог Дмитро Мосенко розбив шматком бетону 4 автомобілі поліції й помочився навпроти відділку. Суд вирішив покарати порушника.

Інцидент трапився біля Львівського районного відділу поліції на вулиці Кучера. Підсудний повністю визнав свою провину.

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П'яний реабілітолог розбив 4 службові авто

У судовому вироку мовиться, що 23 серпня Дмитро Мосенко пиячив у гуртожитку зі своїми друзями. Невдовзі між чоловіками виник конфлікт. Приблизно о 1:00 правоохоронці доставили Мосенка в поліцейський відділок.

Коли чоловіка відпустили, він почав голосно лаятись та справив природну потребу навпроти відділу поліції. Після цього Мосенко схопив шматок бетону, який лежав на тротуарі, та кинув його в лобове скло службового автомобіля поліції Toyota Avensis.

Потім львів'янин підняв шматок бетону та кинув в праве переднє скло поліцейської автівки Renault Kangoo, а потім ще й в лобове скло службового ВАЗ-2107 та заднє скло Renault Duster. Загальну суму шкоди оцінили у 24,32 тисячі гривень.

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Суд покарав порушника

Під час судового засідання 30 вересня Мосенко розповів, що йому дуже соромно за свої дії. Чоловік зазначив, що він не пам’ятає, чому вирішив побити службові автомобілі поліції, адже у той момент був п'яним. Він також заявив, що вже повністю відшкодував матеріальні збитки.

Суддя Шевченківського суду Василь Кавацюк визнав Мосенка винним у хуліганстві. Чоловікові призначили 17 тисяч гривень штрафу. За українським законодавством, львів'янин ще може оскаржити це рішення суду в апеляції.

Дмитро Мосенко працює фізичним терапевтом у навчально-медичному центрі "Твоє здоров'я". Шевченківський райсуд 15 вересня також оштрафував чоловіка на 119 гривень за те, що він лаявся та агресивно поводився біля житлового будинку на вулиці Під Голоском. Цей інцидент теж трапився пізно ввечері 23 серпня.