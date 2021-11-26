Под Львовом убили известного бизнесмена: члену банды дали условный срок

В октябре прошлого года убили известного брюховицкого бизнесмена Мечеслава Жеребецкого. Злоумышленники украли из его дома 20 тысяч долларов и украшения более чем на миллион гривен. Суд вынес первый приговор одному из подозреваемых.

Злоумышленники ворвались в дом Жеребецкого вечером. Они пытали бизнесмена и его жену. В результате тяжелых травм мужчина умер.

Забрали 180 тысяч долларов: на Львовщине убили известного бизнесмена – фото

Бизнесмен умер после жестоких пыток

В приговоре суда говорится, что вечером 15 октября 2020 года Владимиру Сливке предложили ограбить частный дом. Мужчина согласился и уехал с членами банды в прильвовскую деревню Брюховичи. Приблизительно в 22:00 злоумышленники напали на дом известного местного бизнесмена Мечеслава Жеребецкого.

Сливка рассказал, что он не знал, кого именно они будут грабить. Он должен был просто "стоять на шухере" возле железнодорожного переезда недалеко от улиц Отца Издрыка и Курортной. У подсудимого была рация. Он должен был сообщить членам банды, если бы в дом ехали правоохранители.

Злоумышленники ворвались в дом Жеребецкого и украли оттуда 20 тысяч долларов и ювелирные изделия более чем на миллион гривен. Во время ограбления 61-летнего бизнесмена пытали. Его 58-летней жене нанесли несколько легких ударов, связали скотчем и оставили в беседке. Грабители предупредили женщину, чтобы она не сопротивлялась, потому что тогда останется живой. В результате жестокого избиения Жеребецкий умер. Когда злоумышленники сбежали, женщина сама разорвала скотч и вызвала полицию.

Суд освободил злоумышленника от отбывания наказания

Мечеслав Жеребецкий занимался земельными сделками. Он был основателем ряда компаний, в том числе ЖК "Брюховель".

Во время судебного заседания Сливка утверждал, что не знал о намерениях банды насчет убийства. По словам подсудимого, на следующий день после ограбления ему заплатили 4 тысячи гривен. Так что злоумышленника судили только за кражу.

В судебном приговоре говорится, что в апреле 2021 года Сливка был причастен к еще одному ограблению. Тогда члены банды украли более 720 тысяч гривен. Подсудимый также "стоял на шухере", за что ему заплатили 4 тысячи гривен.

Сливка заключил с правоохранителями соглашение о признании вины. Судья Шевченковского райсуда Василий Кавацюк, исследовав материалы дела, признал его виновным в совершении кражи, совершенной в особо крупных размерах или группой лиц.

Подсудимому назначили 5 лет за решеткой, однако освободили от отбывания наказания, установив 3 года испытательного срока. По украинскому законодательству на этот приговор суда еще можно подать апелляцию. Дела по другим членам банды рассматривают отдельно.