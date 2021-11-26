Вбили під Львовом відомого бізнесмена: члену банди дали умовний термін

У жовтні минулого року вбили відомого Брюховицького бізнесмена Мечеслава Жеребецького. Зловмисники вкрали з його будинку 20 тисяч доларів та прикраси на понад мільйон гривень. Суд виніс перший вирок одному з підозрюваних.

Зловмисники увірвалися до будинку Жеребецького ввечері. Вони катували бізнесмена та його дружину. Внаслідок важких травм чоловік помер.

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Бізнесмен помер після жорстоких катувань

У вироку суду мовиться, що ввечері 15 жовтня 2020 року Володимиру Сливці запропонували пограбувати приватний будинок. Чоловік погодився і поїхав з членами банди у прильвівське село Брюховичі. Приблизно о 22:00 зловмисники напали на будинок відомого місцевого бізнесмена Мечеслава Жеребецького.

Сливка розповів, що він не знав, кого саме вони грабуватимуть. Він повинен був просто "стояти на шухері" біля залізничного переїзду неподалік вулиць Отця Іздрика та Курортної. У підсудного була рація. Він мав повідомити членів банди, якби до будинку їхали правоохоронці

Зловмисники увірвались в будинок Жеребецького та вкрали звідти 20 тисяч доларів і ювелірні вироби на понад мільйон гривень. Під час пограбування 61-річного бізнесмена катували. Його 58-річній дружині завдали кілька легких ударів, зв'язали скотчем і залишили в альтанці. Грабіжники попередили жінку, щоб вона не опиралась, бо тоді буде жити. Внаслідок жорстокого побиття Жеребецький помер. Коли зловмисники втекли, жінка сама розірвала скотч та викликала поліцію.

Суд звільнив зловмисника від відбування покарання

Мечеслав Жеребецький займався земельними оборудками. Він був засновником низки компаній, зокрема ЖК "Брюховель".

Під час судового засідання Сливка стверджував, що не знав про наміри банди щодо вбивства. За словами підсудного, наступного дня після пограбування йому заплатили 4 тисячі гривень. Тож зловмисника судили лише за крадіжку.

У судовому вироку мовиться, що у квітні 2021 року Сливка був причетним до ще одного пограбування. Тоді члени банди вкрали понад 720 тисяч гривень. Підсудний також "стояв на шухері", за що йому заплатили 4 тисячі гривень.

Сливка уклав з правоохоронцями угоду про визнання вини. Суддя Шевченківського райсуду Василь Кавацюк, дослідивши матеріали справи, визнав його винним у вчиненні крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах чи групою осіб.

Підсудному призначили 5 років за ґратами, однак звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 3 роки іспитового терміну. За українським законодавством, на цей вирок суду ще можна подати апеляцію. Справи щодо інших членів банди розглядають окремо.