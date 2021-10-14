Помог пенсионеру дойти домой и убил: суд наказал 36-летнего львовянина

На Львовщине в марте 2021 года 36-летний львовянин жестоко убил пенсионера. Через несколько месяцев суд огласил злоумышленнику приговор.

Подсудимый признал свою вину. Однако он уверял, что не хотел убивать пенсионера.

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Мужчина жестоко убил пенсионера

Трагический инцидент произошел 8 марта примерно в 14:00 в одной из квартир в Ходорове. 88-летний пенсионер по дороге домой встретил на улице 36-летнего Марьяна Наконечного. Они раньше не знали друг друга. Однако львовянин помог мужчине дойти домой.

После этого пенсионер пригласил нового знакомого в гости. В квартире они вместе решили выпить. Во время застолья между мужчинами возникла ссора. Сначала гость начал избивать хозяина квартиры металлической палкой. Затем он несколько раз ударил пенсионера ножом и скрылся. От тяжелых травм пострадавший умер на месте. Его тело нашла опекунша. Правоохранители задержали злоумышленника на следующий день.

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Суд вынес убийце приговор

Во время судебного заседания 36-летний Марьян Наконечный частично признал свою вину. Он подтвердил, что действительно в тот день пьянствовал с погибшим. Затем из-за конфликта он начал избивать мужчину, однако убивать его не хотел.

Судья Жидачевского районного суда Святослав Сливка, учтя доказательства, признал львовянина виновным в убийстве. Мужчине назначили 8 лет лишения свободы. Кроме этого, он должен оплатить 1 201 гривну судебных расходов. По украинскому законодательству, этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.