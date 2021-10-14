Допоміг пенсіонерові дійти додому і вбив: суд покарав 36-річного львів'янина

На Львівщині в березні 2021 року 36-річний львів'янин жорстоко вбив пенсіонера. Через кілька місяців суд оголосив зловмиснику вирок.

Підсудний визнав свою провину. Однак він запевняв, що не хотів вбивати пенсіонера.

До теми Допоміг зайти додому і зарізав: на Львівщині чоловік жорстоко вбив пенсіонера – фото

Чоловік жорстоко вбив пенсіонера

Трагічний інцидент трапився 8 березня приблизно о 14:00 в одній з квартир у Ходорові. 88-річний пенсіонер дорогою додому зустрів на вулиці 36-річного Мар'яна Наконечного. Вони раніше не знали один одного. Однак львів'янин допоміг чоловікові дійти додому.

Після цього пенсіонер запросив нового знайомого в гості. У квартирі вони разом вирішили випити. Під час застілля між чоловіками виникла сварка. Спочатку гість почав бити господаря квартири металевою палицею. Потім він кілька разів вдарив пенсіонера ножем та втік. Від важких травм постраждалий помер на місці. Його тіло знайшла опікунка. Правоохоронці затримали зловмисника наступного дня.

Зауважте Провів пенсіонера додому і вбив: на Львівщині судитимуть зловмисника – фото

Суд виніс вбивці вирок

Під час судового засідання 36-річний Мар'ян Наконечний частково визнав свою провину. Він підтвердив, що дійсно того дня пиячив із загиблим. Потім через конфлікт він почав бити чоловіка, однак вбивати його не хотів.

Суддя Жидачівського районного суду Святослав Сливка, врахувавши докази, визнав львів'янина винним у вбивстві. Чоловікові призначили 8 років позбавлення волі. Окрім цього, він повинен сплатити 1201 гривню судових витрат. За українським законодавством, цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.