Присвоила более 1,3 миллиона: суд жестоко наказал чиновницу Трускавецкого горсовета
Источник:Львовская облпрокуратура
Начальница бухгалтерии одного из управлений Трускавецкого горсовета присвоила более 1,3 миллиона гривен. Суд наконец избрал чиновнице наказание. В частности, она будет находиться в тюрьме в течение 7 лет.
Женщине сообщили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса. Суд поддержал позицию прокуроров и признал ее виновной.
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Чиновница присвоила более 1,3 миллиона гривен
- Правоохранители установили, что в период с 2017 по июнь 2020 года начальница бухгалтерского отдела одного из управлений Трускавецкой мэрии входила в автоматизированную систему интернет-банка и вносила сведения о распределении выплат управления.
- В частности, она завышала размер своих денежных выплат.
- Так, чиновница присвоила из бюджета более 1,3 миллиона гривен.
- Женщине сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом и вмешательстве в автоматизированные системы банковского обслуживания.
Судья признал женщину виновной
В течение досудебного расследования подозреваемая находилась под домашним арестом. Наконец правоохранители его завершили и направили дело на рассмотрение суда.
Трускавецкий суд 29 июля признал чиновницу виновной. Ей назначили наказание – 7 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Кроме этого, у подсудимой конфискуют имущество. Однако, по украинскому законодательству, на это решение суда в течение 30 дней еще можно подать апелляцию.
По информации ZAXID.NET суд наказал начальницу отдела бухгалтерского учета управления труда и социальной защиты. На сайте Трускавецкого горсовета говорится, что этот отдел возглавляет Руслана Звирик.
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