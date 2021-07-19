Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Его поместили в СИЗО.
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Гастролер выманил у пенсионерки 10 тысяч евро
- Примерно в 14:00 16 июля в полицию обратилась 84-летняя львовянка.
- Пенсионерки рассказала, что неизвестный мужчина завладел ее деньгами.
- На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
- Полицейские установили, что к женщине позвонили и рассказали, что ее дочь попала в ДТП. Она якобы нуждается в деньгах на лечение.
- После этого к пенсионерке домой приехал мужчина. Женщина передала ему 10 тысяч евро.
- Вскоре, обследуя территорию района, правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника, причастного к мошенничеству. Им оказался 36-летний житель Киева.
- У него изъяли деньги и другие вещественные доказательства.
Смотрите видео задержания мошенника:
Мужчине грозит тюрьма
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в мошенничестве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 4 до 8 лет в тюрьме.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения – 60 суток в СИЗО с возможностью внесения залога. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления.
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Киевлянин выманил у пожилой женщины 10 тысяч евро / Фото полиции Львовщины
Злоумышленнику сообщили о подозрении / Фото полиции Львовщины
Сейчас он находится в СИЗО / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины