В ресторане возле Львова отравились 4 ребенка из приюта

В ресторане "Кухня для души" в околольвовском селе Зымна Вода 19 декабря отравились 4 ребенка из приюта. Все они попали в больницу.

Самому маленькому пациенту 3 года, а самому старшему – 15. Сейчас их состояние уже лучше.

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В ресторане отравились 4 ребенка из приюта

В департаменте по гражданской защите ЛОГА рассказали, что 26 детей из приюта на Левандовке ели в ресторане "Кухня для души" в селе Зымна Вода. После этого четверо из них почувствовали слабость, тошноту, боли в животе и повышенную температуру. Поздним вечером 19 декабря их госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу.

По состоянию на 14:00 20 декабря состояние пациентов – средней тяжести, проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клиническим протоколам Минздрава Украины,

– говорится в сообщении.

Директор приюта Светлана Гаврилюк отметила, что в ресторане для детей устроили праздник Николая. Вероятно, они переели лакомств. Сейчас маленьким пациентам уже лучше, поэтому их выписывают из медучреждения.

Кратко о последних подобных случаях

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