У ресторані біля Львова отруїлися 4 дитини з притулку

У ресторані "Кухня для душі" в прильвівському селі Зимна Вода 19 грудня отруїлися 4 дитини з притулку. Усі вони потрапили до лікарні.

Найменшому пацієнтові 3 роки, а найстаршому – 15. Наразі їхній стан вже кращий.

До теми На Львівщині 10 дітей отруїлись невідомою речовиною

У ресторані отруїлися 4 дитини з притулку

У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА розповіли, що 26 дітей з притулку на Левандівці їли в ресторані "Кухня для душі" у селі Зимна Вода. Після цього четверо з них відчули слабкість, нудоту, біль в животі та підвищену температуру. Пізно ввечері 19 грудня їх госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.

Станом на 14:00 20 грудня стан пацієнтів – середньої важкості, проводиться повний комплекс лікувально-діагностичних заходів, відповідно до клінічних протоколів МОЗ України,

– мовиться у повідомленні.

Директорка притулку Світлана Гаврилюк зауважила, що у ресторані для дітей влаштували свято Миколая. Ймовірно, вони переїли ласощів. Зараз маленьким пацієнтам уже краще, тож їх виписують з медзакладу.

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