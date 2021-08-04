"Родишь еще": львовянка обвинила известного врача в смерти младенца

Во Львове роженица, потерявшая ребенка, обвинила в служебной халатности врача перинатального центра Владимира Леха. По словам женщины, после трагедии медик оскорблял ее и говорил, что она "родит еще".

Ребенок умер из-за внутриутробной гипоксии – кислородное голодание. Врач проигнорировал первые сигналы проблем с плацентой.

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Женщина выбрала врача за его многолетний опыт

Львовянка 20 июля пришла на осмотр к заведующему отделения патологии беременности в перинатальном центре Владимиру Любомировичу Леху. Именно его женщина выбрала для родов, ведь доверилась многолетнему опыту врача.

Роженица записалась на осмотр, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. Ведь на 37 неделе беременности у нее начала выделяться слизь, что изрядно насторожило беременную. Медик не обратил внимания на тревожный симптом и сделал львовянке только кардиограмму. После этого он направил роженицу домой.

Тогда, 20 числа я очень испугалась и позвонила ему. Приехала и он сделал кардиограмму, а именно за выделения ничего не сказал! Только сказал, чтобы 2 августа к нему снова приехала, хотя я настроилась рожать уже,

– рассказала женщина.

Уже через несколько дней роженица почувствовала, что ее ребенок вовсе не двигается. 26 июля она снова записалась на осмотр и узнала, что вынашивает уже мертвого ребенка. Причиной трагедии стала патология плаценты, а странные выделения были ее первым признаком. Львовянка ожидала рождения мальчика, которого 9 месяцев вынашивала без каких-либо осложнений.

"Уже в понедельник, 26 числа, я почувствовала, что нет движений, что что-то не так. Когда я приехала, врача не было. Другие послушали сердцебиение и сказали, что ничего не слышно. Уже на УЗИ мне сказали, что нет ни сердцебиения, ни движений ребенка", – добавила роженица.

По словам женщины, врач приехал позже и сказал, что утром 27 июля ей нужно стимулировать роды. Мальчик был полноценным и здоровым ребенком. Он весил 3,1 килограмма и был длиной 54 сантиметра.

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Младенец умер от кислородного голодания

Сначала женщина написала отказ от вскрытия. Однако, когда она отошла от наркоза, то поняла, что нужно таки установить причину гибели ребенка. Ведь мальчик был здоровым и сама роженица во время беременности чувствовала себя хорошо.

"Я его спрашиваю, почему он не обратил внимания на плаценту? На что врач ответил, что делали раньше УЗИ, то есть неделю назад. Но это же прошло время, все же могло измениться и за один день", – отметила львовянка.

По словам женщины, на вопрос, почему врач не обратил внимание на странные выделения, он сам ответил, что это один из сигналов проблем с плацентой.

"Он просто проигнорировал возможные изменения в плаценте и отпустил меня домой", – добавила женщина.

Львовянка отметила, что она ходила к высококвалифицированным специалистам УЗИ, к которым съезжаются со всей страны. Поэтому женщина убеждена, что они не могли допустить ошибки. Вскрытие мальчика показало, что он умер от внутриутробной гипоксии.



Младенец умер из-за проблем с плацентой / Фото "Діло"

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Медик оскорблял убитую горем женщину

После трагедии Лех начал откровенно оскорблять львовянку. Врач обвинял женщину в смерти ребенка.

"Уже тогда, когда стало известно, что ребенок мертв, он постоянно говорил, что во всем виновата я. Если бы не я, то все было бы хорошо", – добавила роженица.

По словам женщины, после того, как она написала заявление в полицию медик начал относиться к ней еще хуже. Сначала врач упрекнул, что львовянка сама виновата в смерти ребенка и просил забрать заявление. Затем он указал на возраст женщины, чтобы она "не забывала, что ей 39 лет".

Пришел ко мне в палату после того, как я написала заявление, просил забрать его. Рассказывал, что он уже старый, а я еще рожу! Что другой врач вообще бы ко мне не приходил больше, и чтобы я не забывала, что мне "вообще-то 39 лет",

– отметила львовянка.

Также к женщине приходила директор заведения Мария Малачинская. Она также просила ее забрать заявление. По словам роженицы, ей рассказывали, что она вообще не должна была у них рожать. После того, как женщина выписалась, врач даже не пришел к ней, чтобы дать рекомендации, какие лучше пить лекарства и как восстановиться после родов.



Женщина написала заявление в полицию / Фото "Діло"



Роженицу просили забрать заявление на врача / Фото "Діло"

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На Владимира Леха жалуются и другие роженицы

Врач в разговоре с женщиной рассказал ей, что такие случаи у него случаются раз в 30 лет. Однако после трагедии, в одном из известных фейсбук-сообществ подруга роженицы выложила пост с упоминанием о Лехе и его профессиональных и человеческих качествах. Он вызвал шквал комментариев в сети – многие женщины рассказали, что они именно у этого врача потеряли ребенка или подверглись буллингу. В частности, свою историю рассказала другая роженица. Она рожала 14 апреля 2020 года и попала на смену Леха. Он не принимал роды, а лишь стимулировал их.

К сожалению, женщина потеряла ребенка. Однако вместо слов поддержки она услышала от медика обвинения. В частности, когда роженица шла по коридору, случайно подслушала разговор Леха с коллегой. Медик говорил, что женщина сама виновата в смерти младенца, и возмущался, что она приехала из деревни.

"За то село я услышала раз 30! А когда лежала на кресле, когда он меня стимулировал, то махал передо мной, тыкал в лицо и кричал, что я сама виновата в смерти своего ребенка. А я его спрашиваю, почему я виновата? Я считала движения, я изучила график своего ребенка!", – рассказала женщина.

Многие женщины возмущаются действиям медика / Фото "Діло"

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Как отреагировали в перинатальном центре

На запрос журналистов касательно этой ситуации, директор перинатального центра Мария Малачинская ответила, что медицинский совет оценит работу медика. Только после этого в центре смогут предоставить развернутый ответ.

Роженице пока остается надеяться на справедливость и ожидать объективного расследования полиции и заключения медицинского совета учреждения.



Роженицу просили забрать заявление на врача / Фото "Діло"



Роженицу просили забрать заявление на врача / Фото "Діло"