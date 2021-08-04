"Народиш ще": львів'янка звинуватила відомого лікаря у смерті немовляти

У Львові породілля, яка втратила дитину, звинуватила у службовій недбалості лікаря перинатального центру Володимира Леха. За словами жінки, після трагедії медик ображав її та говорив, що вона "народить ще".

Дитина померла через внутрішньоутробну гіпоксію – кисневе голодування. Лікар проігнорував перші сигнали проблем із плацентою.

До теми Трагедія у Пустомитах: подружжя звинуватило акушерку в загибелі немовляти

Жінка обрала лікаря через його багаторічний досвід

Львів'янка 20 липня прийшла на огляд до завідувача відділення патології вагітності у перинатальному центрі Володимира Любомировича Леха. Саме його жінка обрала для пологів, адже довірилась багаторічному досвіду лікаря.

Породілля записалась на огляд, щоб впевнитись, що з дитиною все гаразд. Адже на 37 тижні вагітності у неї почав виділятись слиз, що неабияк насторожило вагітну. Медик не звернув уваги на тривожний симптом й зробив львів'янці лише кардіограму. Після цього він скерував породіллю додому.

Тоді, 20 числа я дуже перелякалась і подзвонила йому. Приїхала і він зробив кардіограму, а саме за виділення нічого не сказав! Лише сказав, щоб 2 серпня до нього знову приїхала, хоч я налаштувалась народжувати вже,

– розповіла жінка.

Вже за кілька днів породілля відчула, що її дитина зовсім не рухалась. 26 липня вона знову записалась на огляд та дізналась, виношує вже мертву дитину. Причиною трагедії стала патологія плаценти, а дивні виділення були її першою ознакою. Львів'янка очікувала на народження хлопчика, якого 9 місяців виношувала без будь-яких ускладнень.

"Вже в понеділок, 26 числа, я відчула, що немає рухів, що щось не так. Коли я приїхала, лікаря ще не було. Інші послухали серцебиття і сказали, що нічого не чути. Вже на УЗД мені сказали, що немає ні серцебиття, ні рухів дитини", – додала породілля.

За ловами жінки, лікар приїхав пізніше та сказав, що вранці 27 липня їй потрібно стимулювати пологи. Хлопчик був повноцінною та здоровою дитиною. Він мав вагу 3,1 кілограма та довжину 54 сантиметри.

Зауважте "Якщо не моя, то нічия": у Львові засудили чоловіка за спробу вбивства вагітної коханої

Немовля померло від кисневого голодування

Спочатку жінка написала відмову від розтину. Однак, коли вона відійшла від наркозу, то зрозуміла, що потрібно таки встановити причину загибелі дитини. Адже хлопчик був здоровим й сама породілля під час вагітності почувалась добре.

"Я його запитую, чому він не звернув увагу на плаценту? На що лікар відповів, що робили раніше УЗД, тобто тиждень тому. Але це ж пройшов час, все могло ж змінитись і за один день", – зазначила львів'янка.

За словами жінки, на питання, чому лікар не звернув увагу на дивні виділення, він сам відповів, що це один з сигналів проблем з плацентою.

"Він просто проігнорував можливі зміни в плаценті й відпустив мене додому", – додала жінка.

Львів'янка зазначила, що вона ходила до висококваліфікованих спеціалістів УЗД, до яких з’їжджаються зі всієї країни. Тож жінка переконана, що вони не могли допустити помилки. Розтин хлопчика показав, що він помер від внутрішньоутробної гіпоксії.



Немовля померло через проблеми з плацентою / Фото "Діло"

Читайте також Пологи в українських лікарнях: за що мають заплатити батьки та що гарантує держава

Медик ображав вбиту горем жінку

Після трагедії Лех почав відверто ображати львів'янку. Лікар звинувачував жінку в смерті дитини.

"Вже тоді, коли стало відомо, що дитинка мертва, він постійно говорив, що у всьому винна я. Якби не я, то все було б добре", – додала породілля.

За словами жінки, після того, як вона написала заяву в поліцію медик почав ставитись до неї ще гірше. Спочатку лікар дорікнув, що львів'янка сама винна у смерті дитини й просив забрати заяву. Потім він вказав на вік жінки, щоб вона "не забувала, що їй 39 років".

Прийшов до мене в палату після того, як я написала заяву, просив забрати її. Розказував, що він вже старий, а я ж ще народжу! Що інший лікар взагалі б до мене не приходив більше, і щоб я не забувала, що мені "взагалі-то 39 років",

– зазначила львів'янка.

Також до жінки приходила директорка закладу Марія Малачинська. Вона також просила її забрати заяву. За словами породіллі, їй розповідали, що вона взагалі не повинна була у них народжувати. Після того, як жінка виписалась, лікар навіть не прийшов до неї, щоб дати рекомендації, які краще пити ліки та як відновитись після пологів.



Жінка написала заяву в поліцію / Фото "Діло"



Породіллю просили забрати заяву на лікаря / Фото "Діло"

Актуально Хороші новини для тих, хто не поспішає: репродуктивний вік жінок збільшується

На Володимира Леха жаліються й інші породіллі

Лікар у розмові з жінкою розповів їй, що такі випадки у нього трапляються раз на 30 років. Однак після трагедії в одній з відомих фейсбук-спільнот подруга породіллі виклала допис зі згадкою про Леха та його професійні й людські якості. Він викликав шквал коментарів у мережі – багато жінок розповіли, що вони саме у цього лікаря втратили дитину або ж піддались булінгу. Зокрема, свою історію розповіла інша породілля. Вона народжувала 14 квітня 2020 року і потрапила на зміну Леха. Він не приймав пологи, а лише стимулював їх.

На жаль, жінка втратила дитину. Однак замість слів підтримки вона почула від медика звинувачення. Зокрема, коли породілля йшла коридором, то випадково підслухала розмову Леха з колегою. Медик говорив, що жінка сама винна у смерті немовляти, і обурювався, що вона приїхала з села.

"За те село я почула разів з 30! А коли лежала на кріслі, коли він мене стимулював, то махав переді мною, тикав в лице і кричав, що я сама винна у смерті своєї дитини. А я його запитую, чому я винна? Я рахувала рухи, я вивчила графік своєї дитини!", – розповіла жінка.

Багато жінок обурюються діями медика / Фото "Діло"

Зверніть увагу "Буває раз на 10 років": причина смерті молодої породіллі з Рівного

Як відреагували у перинатальному центрі

На запит журналістів щодо цієї ситуації, директорка перинатального центру Марія Малачинська відповіла, що медична рада оцінить роботу медика. Лише після цього у центрі зможуть надати розгорнутішу відповідь.

Породіллі наразі залишається сподіватись на справедливість та очікувати об'єктивного розслідування поліції та висновку медичної ради закладу.



Породіллю просили забрати заяву на лікаря / Фото "Діло"



Породіллю просили забрати заяву на лікаря / Фото "Діло"