Должно заниматься государство: Садовый призвал Зеленского принять программу лечения детей со СМА
Источник:фейсбук Андрея Садового
Мэр Львова Андрей Садовый 29 июля обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Чиновник призвал его принять государственную программу для помощи детям со спинальной мышечной атрофией.
В частности, Садовый вспомнил годовалую львовянку Викторию Полюгу. Об этом он заявил на Конгрессе местных и региональных властей в Киеве.
Важно Цена жизни – 2 миллиона долларов, – девочка нуждается в самом дорогом в мире уколе, чтобы выжить
Таких детей в Украине более 200
Если вовремя не сделать укол, стоимостью 65 миллионов гривен, то девочка постепенно будет терять способность двигаться и дышать. Таких детей в Украине 250,
– подчеркнул Садовый.
Городской голова добавил, что малый и средний бизнес, городской совет, люди культуры, школьники, студенты – все стараются помочь. Однако политик отметил, что в развитых странах этим вопросом на 100% занимается государство.
К слову, Садовый уже подчеркивал необходимость принять такую государственную программу.
Виктории нужна помощь
Чтобы вылечить маленькую Викторию Полюгу, ей необходимо сделать один укол препарата Zolgensma. Однако его следует ввести к 2-летию ребенка, то есть к сентябрю 2021 года. Времени осталось мало.
Чтобы помочь ребенку, создали платформу "Миллион роз для Виктории". На ней можно приобрести несколько виртуальных цветов. Одна роза стоит всего 65 гривен, но можно собрать букет. Также помощь можно перечислить по указанным реквизитам.