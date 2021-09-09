В Шегинях нашли наркотики на 2 миллиона гривен в польском автобусе

9 сентября 2021 , 16:33
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Источник:

Львовская таможня

Львовские таможенники 9 сентября в туристическом автобусе нашли больше 6,5 тысяч наркосодержащих таблеток. Стоимость контрабанды составляет примерно 2 миллиона гривен.

Автобус, в котором нашли наркотики, приехал из Польши. Инцидент произошел примерно в 4:00.

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Таможенники нашли в автобусе наркотики

  • Примерно в 4:00 в пункт пропуска Шегини – Медика из Польши прибыл туристический автобус сообщением "Честохова – Черновцы".
  • Во время его осмотра таможенники, совместно с пограничниками, сотрудниками СБУ и кинологической командой, нашли 2 сумки.
  • В них лежало 6 512 таблеток наркосодержащего препарата Subutex.
  • Примерная стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен.
  • Таможенники сообщили о находке правоохранителям.
  • Сейчас они проводят неотложные следственные действия и выбирают правовую квалификацию преступления.
Заметьте! По информации ZAXID.NET, правоохранители пока не установили, кто является владельцем сумок с наркотиками. Все пассажиры возразили, что они принадлежат им.


В польском автобусе таможенники нашли наркотики / Фото Львовской таможни


Стоимость контрабанды – почти 2 миллиона гривен / Фото Львовской таможни


Все наркотики изъяли / Фото Львовской таможни


Следователи выясняют обстоятельства преступления / Фото Львовской таможни

Автор: Ольга Котів