Смертность до сих пор высока, – Москаленко о возвращении учеников в школы и COVID-19 во Львове

Сейчас Львов находится в красной зоне. Из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 среди детей с 22 ноября всем школьникам разрешили вернуться за парты.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что львовяне соблюдают карантинные ограничения. Именно поэтому заболеваемость коронавирусом пошла на спад.

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Львовские школьники вернулись за парты

Москаленко отметил, что во Львове 22 ноября в школы вернулись ученики и младших, и старших классов.

Несмотря на такое послабление для школьников, расслабляться нельзя. Мы продолжаем фиксировать достаточно высокую смертность среди жителей – от 10 до 20 человек умирает ежедневно,

– добавил чиновник.

Москаленко отметил, что новый штамм коронавируса часто поражал детей. Однако сейчас в городе фиксируют уменьшение динамики заболеваемости среди несовершеннолетних. Именно поэтому городские власти разрешили школьникам вернуться за парты.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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Львовян призывают вакцинироваться

По словам Москаленко, во Львове несколько стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

"В течение последней недели наблюдается стабилизация ситуации, но она является таковой исключительно потому, что львовяне придерживаются карантинных норм. Чтобы вернуться к более или менее привычному режиму, нужно еще несколько недель быть очень осторожными!", – отметил заместитель городского головы.

Чиновник добавил, что также крайне важно продолжать вакцинироваться против коронавируса. Сейчас во Львове достаточно высокие показатели иммунизации – более 60% горожан получили 1 дозу вакцины, а почти 45% – обе дозы.



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