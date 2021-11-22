Смертність досі висока, – Москаленко про повернення учнів до шкіл і ситуацію з COVID-19 у Львові

Наразі Львів перебуває у червоній зоні. Через зниження рівня захворюваності на COVID-19 серед дітей з 22 листопада усім школярам дозволили повернутись за парти.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що львів'яни дотримуються карантинних обмежень. Саме тому захворюваність на коронавірус пішла на спад.

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Львівські школярі повернулися за парти

Москаленко зазначив, що у Львові 22 листопада до шкіл повернулись учні й молодших, і старших класів.

Не зважаючи на таке послаблення для школярів, розслаблятись не можна. Ми продовжуємо фіксувати досить високу смертність серед мешканців – від 10 до 20 людей помирає щодня,

– додав посадовець.

Москаленко зазначив, що новий штам коронавірусу часто вражав дітей. Однак наразі в місті фіксують зменшення динаміки захворюваності серед неповнолітніх. Саме тому міська влада дозволила школярам повернутися за парти.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Львів'ян закликають вакцинуватися

За словами Москаленка, у Львові дещо стабілізувалася ситуація з коронавірусом.

"Протягом останнього тижня спостерігається стабілізація ситуації, але вона є такою виключно тому, що львів'яни дотримуються карантинних норм. Щоб повернутися до більш-менш звичного режиму, потрібно ще декілька тижнів бути дуже обережними!", – зауважив заступник міського голови.

Посадовець додав, що також вкрай важливо продовжувати вакцинуватися проти коронавірусу. Наразі у Львові досить високі показники імунізації – понад 60% містян отримали 1 дозу вакцини, а майже 45% – обидві дози.



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