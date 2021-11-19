Наразі Львів перебуває у червоній карантинній зоні. Однак рівень захворюваності на коронавірус вже дещо впав.

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У Львові відновлюють очне навчання

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 19 листопада на засіданні ТЕБ та НС вирішили відновити очне навчання для учнів старших класів.

Завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка, 22 листопада, очного навчання у 5 – 11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками,

– зауважив мер.

За його словами, статистика дитячих захворювань на коронавірус та госпіталізацій пішла на спад. Однак говорити про те, що Львів вийшов із цієї хвилі COVID-19, поки рано.

"Також відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції", – додав Садовий.

Міський голова наголосив, що Львів не виходить із червоної зони. Усі масові заходи в місті можна проводити виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників.

Зауважте! У Львові учні молодших класів повернулися до шкіл ще 15 листопада. Комісія ТЕБ та НС обіцяла відновити очне навчання для всіх школярів, коли в місті знизиться рівень захворюваності на коронавірус



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Які карантинні обмеження діють у Львові

Львів перейшов у червону карантинну зону 30 жовтня.

Ресторани, салони краси, непродовольчі ринки та магазини продовжують працювати. Усі працівники та відвідувачі повинні мати свіжий негативний ПЛР-тест, сертифікат про вакцинацію або довідку про протипокази до неї.

Заклади громадського харчування можуть працювати з 6:00 до 23:00, опісля можлива лише робота на винос

У спортивних залах та басейнах дозволили проводити лише одиничні тренування. Колектив та відвідувачі повинні мати "зелений" сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

У галереях та музеях також можна проводити лише індивідуальні відвідування. Екскурсії – заборонені. Усі працівники та відвідувачі повинні мати свіжий негативний ПЛР-тест або бути вакцинованими.

У громадському транспорті слід обов'язково перебувати в масці. Водії повинні мати сертифікат про вакцинацію. Заповненість салону – 50% від загальної місткості.

Окрім цього, у місті обмежили проїзд для пільговиків. Вони зможуть їздити безкоштовно лише з 11:00 до 16:00. На учасників бойових дій ці обмеження не діють.

Текст допису Андрія Садового:

Завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад. Поки рано говорити, що ми виходимо із цієї хвилі захворювання COVID-19. Також відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції. Львів не виходить із червоної зони! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників.