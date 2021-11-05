Також після 23:00 у закладах громадського харчування категорично заборонили продавати алкогольні та слабоалкогольні напої.

До теми У 5 лікарнях Львівщини не залишилося вільних ліжок для хворих на COVID-19

Заклади після 23:00 зможуть працювати на винос або доставку

Після зазначеного часу громадські заклади можуть працювати лише на винос або здійснювати адресну доставку. Відвідувачів приймати всередині категорично заборонено.

Продукцію гостям можна передавати через спеціальні віконечка або інший спосіб – без перебування всередині закладу.

Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан чи замовити каву, то вона матиме таку змогу. Однак біля такого закладу не має бути скупчення,

– пояснив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

Львів з 30 жовтня перебуває у червоній зоні

Зазначимо, що Львів з 30 жовтня перебуває у червоній зоні. Таке рішення ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС на засіданні 28 жовтня. З 1 листопада усіх школярів міста, включаючи початкову школу, перевели на дистанційне навчання.

За словами міського голови Андрія Садового, навчальні заклади повинні бути готовими до відновлення очного навчання. В усіх школах педагогічним колективам потрібно бути 100% вакцинованими.

Читайте також "Найважче рятувати байдужих": Садовий розповів про ситуацію у COVID-лікарнях Львова

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині

Станом на 5 листопада у Львівській області виявили 188 624 випадки коронавірусу, померли 4 711 хворих, одужали – понад 149 тисяч. За попередню добу недугу діагностували у 1 758 осіб, померли – 34.