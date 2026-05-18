Степана Кубива похоронят во Львове: известно, когда и где будут прощаться с политиком

Народный депутат Степан Кубив умер 18 мая 2026 года на 64-м году жизни. Прощание с ним состоится 19 – 20 мая во Львове.

Об этом информирует львовский городской голова Андрей Садовый.

Когда и где состоится прощание со Степаном Кубивом?

Садовый отметил, что смерть парламентария Степана Кубива является большой потерей для Украины и львовской общины.

Прощание с политиком состоится во Львове 19 – 20 мая.

Во вторник, 19 мая, в 16:30 тело доставят в Архикафедральный собор святого Юра, где в 20:00 состоится чин парастаса. Гроб с телом будет оставаться в храме.

В среду, 20 мая, в 13:00 в соборе начнется чин похорон, в 14:30 – состоится общегородское прощание возле Ратуши, после чего в 15:00 похоронная процессия прибудет на Лычаковское кладбище, где состоится чин погребения.

Заметим, пока причины смерти политика не сообщаются.

Что известно о Степане Кубиве?

Кубив был народным депутатом Украины VII, VIII и IX созывов, комендантом Штаба национального сопротивления во время Революции Достоинства.

В 2014 году политик возглавлял Национальный банк Украины, а с 2016 до 2019 года занимал должность Первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли.

С 2015 по 2016 год Кубив был представителем Президента Украины в Верховной Раде.

По состоянию на 2026 год Кубив работал в составе Комитета по вопросам экономического развития, приобщаясь к законотворческой работе в сфере экономики.