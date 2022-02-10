Суд на Львовщине отпустил многодетного отца, который переспал с несовершеннолетней

Жовковский районный суд Львовской области отпустил мужчину, который занимался сексом с несовершеннолетней. У безработного многодетного отца была "положительная характеристика".

Об этом стало известно из материалов дела, которые обнародовали 7 февраля. Известно, что мужчина переспал с девушкой, которой не было даже 16 лет.

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Подробности дела

По версии следствия, житель Львовщины знал, что девушка несовершеннолетняя. Это не помешало ему удовлетворить похоть в мае 2019 года.

К счастью, обошлось без применения физического и психологического насилия в отношении девушки. В суде мужчина также признался в содеянном и признал свою вину.

В то же время виновник происшествия женат и воспитывает 3 несовершеннолетних детей. На момент рассмотрения дела в суде был безработным.

Решение суда

По факту полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, подсудимому грозило до 5 лет заключения. Однако, учитывая то, что ранее он не привлекался к ответственности, а по месту проживания его "характеризуют положительно", приговор смягчили.

Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года за секс с несовершеннолетней. От отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на 1 год.

Злоумышленник также должен посещать орган по вопросам апробации. И возместить 4 тысячи гривен за экспертизу.

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