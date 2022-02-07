Кроме того, он изготовлял порнографию с другой несовершеннолетней. Суд вынес приговор злоумышленнику 3 февраля.
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Видео прислала неизвестная женщина
К правоохранителям относительно этого преступления еще в августе обратилась мать 10-летней девочки. Она рассказала, что к ней поступила жуткая видеозапись от неизвестной женщины.
На этих кадрах ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей дочери. В суде прокуроры акцентировали внимание на том, что это безвозвратно поставило под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка.
Доказали другое его преступление
Также правоохранители узнали, что в начале 2021 года мужчина встречался с 16-летней девушкой. В ходе интимного общения с ней делал фото и видео.
Следователи квалифицировали такие действия, как изготовление детской порнографии. Во время заседания подсудимый не отрицал свою вину.
Какое наказание ему назначили
Согласно решению суда, мужчина отправится в тюрьму на 8 лет. Его судили сразу по двум статьям Уголовного кодекса:
- развращение несовершеннолетних членами семьи;
- изготовление порнографии с участием несовершеннолетних.
Следует отметить, что за эти преступления мужчину могли наказать строже. Ведь по одной статье ему грозило 8 лет заключения, а по другой – до 10.
Недавно наказали другого преступника
4 февраля сообщили, что в Одессе также наказали мужчину за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Правоохранители установили, что он подошел к школьнице, когда она возвращалась с уроков.
Злоумышленник снял штаны и показал ребенку половой орган. После этого он также предложил ей оральный секс, но потерпевшая сбежала. Мужчину приговорили к 4 годам условного заключения.