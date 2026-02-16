Мать убитых детей на Львовщине вернулась в Украину: ее допрашивают правоохранители

В селе Станиславчик, что на Львовщине нашли застреленными двух детей и их отца. Правоохранители проводят допрос дружили, которая вернулась в Украину.

Об этом в комментарии "Укринформ" сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Мать убитых детей вернулась в Украину: что известно?

По данным полиции, жена мужчины, который убил своих двух детей и покончил с собой в селе Станиславчик, что на Львовщине, вернулась в Украину из-за границы. Сейчас ее допрашивают правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе, кроме жены погибшего, сотрудники полиции также опрашивают родных, близких и знакомых семьи, в которой произошла трагедия.

В полиции отметили, что охотничье ружье, из которого были осуществлены выстрелы, было зарегистрировано. Мужчина имел на него официальное разрешение.

Также отмечается, что семья не считалась неблагополучной и не находилась не учете в социальных службах.

Правоохранители назначили экспертизы, которые должны показать наличие алкоголя или других веществ в крови погибшего. Досудебное расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Какие детали трагедии пока известны?