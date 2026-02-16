Мать убитых детей на Львовщине вернулась в Украину: ее допрашивают правоохранители
- На Львовщине в селе Станиславчик нашли застреленными двух детей и их отца, а мать вернулась в Украину и сейчас находится на допросе у правоохранителей.
- Полиция проводит досудебное расследование, устанавливая детали трагедии с использованием зарегистрированного охотничьего ружья, и назначила экспертизы для выявления наличия алкоголя или других веществ в крови погибшего.
В селе Станиславчик, что на Львовщине нашли застреленными двух детей и их отца. Правоохранители проводят допрос дружили, которая вернулась в Украину.
Об этом в комментарии "Укринформ" сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области.
Мать убитых детей вернулась в Украину: что известно?
По данным полиции, жена мужчины, который убил своих двух детей и покончил с собой в селе Станиславчик, что на Львовщине, вернулась в Украину из-за границы. Сейчас ее допрашивают правоохранители.
Как сообщили в пресс-службе, кроме жены погибшего, сотрудники полиции также опрашивают родных, близких и знакомых семьи, в которой произошла трагедия.
В полиции отметили, что охотничье ружье, из которого были осуществлены выстрелы, было зарегистрировано. Мужчина имел на него официальное разрешение.
Также отмечается, что семья не считалась неблагополучной и не находилась не учете в социальных службах.
Правоохранители назначили экспертизы, которые должны показать наличие алкоголя или других веществ в крови погибшего. Досудебное расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Какие детали трагедии пока известны?
Сообщение о стрельбе в доме в полицию поступило 15 февраля около 21:25. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух детей в возрасте 13 и 15 лет и их 42-летнего отца.
По предварительным данным, отец сделал несколько выстрелов в своих детей из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.
Следствие проверяет возможные мотивы, в частности семейные конфликты.