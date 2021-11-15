Трагическая гибель охотника на Львовщине: полиция обнародовала детали дела

На Львовщине 13 ноября трагически погиб 66-летний охотник. В него случайно выстрелил другой человек, который охотился на дичь.

Инцидент произошел в одном из охотничьих угодий Стрыйского района. Правоохранители открыли уголовное производство.

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Охотник погиб во время охоты

Примерно в 14:10 правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из охотничьих угодий Стрыйщины охотник получил огнестрельное ранение. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции.

Правоохранители установили, что во время охоты в лесу вблизи села Стильско 62-летний житель Нового Роздола выстрелил из карабина Sauer100 в направлении предполагаемой дичи. Однако он попал в другого охотника, 66-летнего жителя одного из сел Стрыйского района.

Правоохранители проводят расследование

Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки. К сожалению, мужчина погиб на месте происшествия.

Следователи полиции открыли уголовное производство за "убийство по неосторожности". Если вину охотника докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагедии.

В полиции призывают охотников быть максимально осторожными во время охоты. В частности, запрещено направлять оружие на человека или домашних животных, передавать его в другие руки, предварительно не разрядив, и стрелять без необходимости. Также категорически запрещено охотиться в неположенных местах, в темное время суток и использовать не охотничье огнестрельное, нарезное, пневматическое и другое оружие.